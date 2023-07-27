前立委「黃國昌」跟網紅「館長」陳之漢本月16日舉辦「公平正義護台灣」活動，但遭綠營指控該活動已成民眾黨造勢場合，並稱到場支持者大部份都為男性，然而近日有一份針對2024總統參選人的網路投票顯示，有超過8成的網友認為，柯文哲的女粉最多。對此，媒體人陳揮文忍不住質疑，「事實上真的是這樣嗎？」

Youtube頻道《Bit King比特王出任務 》昨（26）日發起網路投票，截至今日下午4點，已有超過11萬人參與。針對「柯文哲被綠營認證缺乏女粉絲！？說柯只能讓直男瘋狂？以下總統人選，你覺得誰的女粉最多？」結果顯示有10%的民眾認為是國民黨參選人「侯友宜」、12%的網友覺得是民進黨參選人「賴清德」、而表態民眾黨參選人「柯文哲」女粉最多的民眾則高達67%。

然而對於投票結果，媒體人陳揮文在節目《陳揮文時間》中指出，「柯文哲民調海放侯、賴，但事實上真的是這樣嗎？投票出來是這樣嗎？」

陳還念出柯文哲以前說過的話，「蔡英文是女的韓國瑜、陳菊是比較胖的韓國瑜」、「很多外籍新娘，已經進口30萬了」、「日本女孩子好像比較漂亮，因為她們都化妝好才出門，不像台灣有些女性同胞直接上街嚇人」等言論，開酸每1句都是柯自己說的。