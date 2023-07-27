日本「桌球天后」福原愛和台灣桌球好手江宏傑2016年挺過「格差婚」的唱衰順利成婚，還在台灣跟日本舉行浪漫婚禮，婚後小倆口的互動羨煞旁人，未料2021年風雲變色，福原愛回到日本後就和江宏傑全面斷聯，更讓江宏傑不得不在今(27日)舉行記者會控訴前妻未履行判決，被在場媒體問到離婚主因，江宏傑面有難色說，因為兩人已經離婚很久，也不方便說了。

據知，福原愛和江宏傑第一次見面大約是小學的時候，兩人當時一同參加東亞少年運動會，但當時並沒有特別交流，福原愛還坦言小時候一心把球打好，看起來很兇不好親近，長大後又在賽事見面，江宏傑主動搭訕問對方要去哪裡，進而成為臉書好友，也開啟了兩人曖昧情誼。

福原愛表示，後來江宏傑跟自己告白後，為了這場跨國戀曲自己陷入天人交戰，也很擔心對方花心，天天聽著S.H.E的戀人未滿才確定了自己的心意，第一次來台找江宏傑的時候沒有先跟母親說，第二次告知媽媽後，沒想到媽媽只回：「記得幫我買牛軋糖！」才讓福原愛開始勇敢追愛。

兩人婚後曾上張小燕的節目放閃，福原愛還抱怨自己沒辦法起床時，江宏傑會咬她鼻子逼她起床，打情罵俏讓張小燕也覺得可愛。如今婚姻破局，今江宏傑在日本記者會被問到底為何情變離婚？江宏傑表示不方便回應，因為兩人已經離婚很久了，他強調今天出面的重點是呼籲福原愛尊重日本法院裁決，若有苦衷可以提出，不希望落到強制執行的局面，至於是否會對福原愛提出賠償？江宏傑依舊堅持表示不多談細節。