開場表演。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府文化觀光局規畫辦理的2023苗栗店仔藝穗節，將從10月13日至10月29日匯集6個表演藝術團隊在苗栗市6間店家演出15場次，同時加碼搭配18個特色店家優惠方案，節目均採售票入場，8月2日起將在opentix售票系統啟售，縣長鍾東錦歡迎民眾躍躍購票觀賞，打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。

苗栗店仔藝穗節是在2021年首度推出的新系列活動，期讓表演藝術走出演藝廳，進入熟悉的餐廳與咖啡廳，帶給大家不同以往的觀賞體驗。

邁入第3年的2023苗栗店仔藝穗節，以「聲生不息．藝文共創」作為主題，邀請策展人彭怡雲統籌規畫，將從10月13日至10月29日推出6檔15場次的精彩節目，分別在苗栗市6間店家演出，均採購票入場，8月2日透過opentix售票系統開始售票。

今天文觀局在中正堂前廳召開2023苗栗店仔藝穗節啟售記者會，文觀局長林彥甫說明各場次節目內容，策展人彭怡雲發表策展理念，並由縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、徐筱菁、許櫻萍、翁杰、曾美露、大湖鄉長黃惠琴等人共同啟動售票，歡迎大家走出戶外擁抱藝文，同時邀請無限旋轉舞蹈工作室演出舞蹈熱場。

鍾東錦指出，苗栗店仔藝穗節讓表演藝術走出演藝廳，以「店仔」劇場方式進人生活，讓人感受到「使藝術宅配到家」的親切感，更呈現苗栗人文縮影，展現在地特色，感謝參與的表演團隊、異業結盟店家、友善店家、工作夥伴，讓這項活動精彩可期。

規畫的6組精彩節目，分別為Five Club「樂音無界」ヽ苗栗縣Alma佛朗明哥發展協會「Ahora活在當下」、山城藝造「歲月流線」、八十八顆芭樂籽樂團「獸微醺・大清新－八十八顆芭樂籽不插電演唱會」、沐寧相聲說演坊「Hunting Man：喜劇特工」、音・閱室內樂團「好好哭泣－兒童音樂故事」，並搭配「與你的親蜜小時光」、「chill夜來臨」、「開箱苗栗中正堂」3場次藝文行旅，打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。

同時，為宣傳「2023苗栗店仔藝穗節」，自即日起至11月3日在中正堂前廳亞洲有藝室展出「苗栗店仔藝穗節回顧展」，帶領觀眾探索苗栗藝文展演活動從疫情走向口罩鬆綁前的時光，回顧2021至2022兩年間提供音樂、舞蹈、戲劇等各類型表演團體，展現出更個性化且創造力十足的展演平台。

苗栗店仔藝穗節除與苗栗市內特色店家異業結盟，更搭配在地餐飲文化，讓活動本身以活潑多元面貌呈現，邀請大家走出戶外擁抱藝文，也嚐試新的觀賞體驗。

詳細入場方式與售票資訊可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，並追蹤Facebook粉絲專頁「貓裏藝文」、「苗栗店仔藝穗節」。