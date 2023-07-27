勞工局長王鑫基（左二）說，當選的勞工模範父親都不吝於付出貢獻社會，其豐富的人生歷練與感悟，都值得去了解。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

父親節將至，台南市政府勞工局選出20名勞工模範父親，從事水電工作逾47年的蔡朝安，長期協助台南市電氣業職業工會辦理公益活動，2014年更起擔任勞工局「做工行善團」的志工，幫助台南弱勢家庭修屋及捐助修繕材料費；他以身作則教養孩子，如今子女也成為社會棟梁。

台南市勞工局今年度勞工模範父親當選人計有20名，分別為李三井、洪文添、陳森田、楊福進、謝木村、李清朝、陳益良、郭智益、林家正、蔡朝安、王永華、許文科、林木崑、林慶文、陳憲堂、王坤永、邱隆田、蔡炳輝、蔡慶榮、蔡福華。

其中，最年長的李三井，現年82歲，曾擔任台灣區消防器材工業同業公會監事、理事，長期參與里內公益活動，關懷獨居老人，資助單親學童免費午餐。第二高齡是80歲的洪文添，從事水電工作40多年，現在擔任社區照顧關懷據點志工，無論是關懷訪視、送餐服務、活動協助、清潔維護等，均樂於付出。

勞工局長王鑫基表示，當選的勞工模範父親都不吝於付出貢獻社會，其豐富的人生歷練與感悟，都值得去了解；勞工局29日將在善化酒廠舉行盛大的表揚大會，當天也將邀請台南市美容業職業工會副理事長辛美嬌與美容志工幫得獎者打點儀容，讓每位得獎的爸爸帥氣登場。