炎炎夏日怎麼省電吹冷氣成為話題，一名男網友在冷氣遙控上看到「睡眠」跟「節能」兩種模式，好奇哪一種模式吹一整天或吹整晚電費比較便宜。對此，台電過去解答，睡眠模式會在入睡後每小時提高0.5度，節能模式則是達到設定溫度後低頻運轉，若一樣設定26度，睡眠模式比較省電。

原PO日前在Dcard發文，詢問變頻冷氣中「睡眠」跟「節能」模式的差異，如果冷氣想開整個晚上或是白天開一整天的話，哪種模式比較省電？差異在哪？

台電在臉書粉專《電力粉絲團》曾指出，善用冷氣睡眠功能可達到省電效果，因為睡覺時人的新陳代謝下降，一樣的冷氣溫度在半夜會覺得冷，而睡眠模式會在人睡著後，每小時將溫度提高0.5度，例如設定26度開啟睡眠模式，加上電風扇，到早上還能維持28度，節電12%以上。

台電表示，節能模式則是達到設定的溫度後，保持低頻運轉，非停轉壓縮機，假如是定頻冷氣，壓縮機會不斷停止又啟動，比較耗電。而睡眠與節能模式相比，睡眠會每小時調高溫度，相比節能模式更省電，溫度也不會維持太低，但怕熱的人可能不適合。