桃園市新屋區范姜老屋2、3號古蹟協議價購卡關。圖為范姜老屋群3號老屋。（桃園市文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區范姜老屋群擁有百年歷史，其中2、3號老屋2021年指定為市定古蹟，前市長鄭文燦當時同意以容積移轉和協議價購方式取得，但調查後發現，約4.01％土地持分者的財產遭假扣押及未辦繼承等問題，只好暫緩價購作業。桃園市范姜宗親會理事長范姜群會表示，目前所有權人正積極研議解決方式。

范姜祖堂建於1854年，原為三合院式多護龍建築，後作祖堂使用，現存有5座建築，分別為1、2、3、6、9號老屋，1號老屋2007年拆除改建為觀音寺，其餘4座皆為市定古蹟。

文化局文化資產科長董俊仁指出，2021年9月公告新屋范姜老屋2、3號指定古蹟，為古蹟保存與私有產權衡平，評估辦理價購案，並與所有權人協商，初始設定古蹟價購目標為，取得全數所有權人價購同意書後辦理產權移轉。

董俊仁說，2021年起委託地政士協助釐清並取得所有權人同意，目前該家族同意土地價購持分為95.99％，約占455.05坪，尚有4.01％未取得土地價購同意書，約占18.97坪，其中土地設定抵押權占17.06坪、零星持分1.36坪、未辦繼承則有0.55坪。

董俊仁表示，此為古蹟公告前長期存在問題，雖委託地政士持續協助，該家族內部仍無法完成產權一致，故暫緩價購作業。另針對所有權人關心的容積移轉，文化局將再邀相關單位，共同研商可行方案。

他強調，文化資產保存為具文化資產價值且經審議委員會審議通過後，由市府辦理公告，與是否經所有權人全數同意或個別權利主張尚無絕對關係。

價購作業暫緩，部分持分者誤會市府不願繼續協議價購，文化局24日已向該家族當面說明進度。范姜群會指出，范姜老屋群見證范姜家族來台奮鬥的百年歷史，宗親都希望能完善保存，先前申請法拍遭駁回，目前所有權人正積極研議其他解決方法，盼透過市府力量協助解套。

董俊仁也提到，市府仍依文資法持續編列經費辦理修復及管理維護作業，經爭取中央補助，范姜老屋2、3、6號調查研究暨修復再利用計畫已於7月13日獲文化部文化資產局補助，將於今年下半年度執行。