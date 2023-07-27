根據肝病防治學術基金會估計，台灣脂肪肝人口可能高達600萬人，如何改善顯得很重要。對此，聯安診所超音波室主任楊建華表示，很多人往往會忽略非酒精性脂肪肝的問題，並指出6大高風險族群，包括體重過重、嗜吃甜食和高油脂食物、C型肝炎、糖尿病、使用部分藥物及過度節食等。其中藥物方面，例如類固醇、乳癌用藥，也可能會造成非酒精性脂肪肝。

醫師楊建華在「聯安醫周刊」專欄撰文表示，就算不喝酒，非酒精性脂肪肝仍可能找上門，其患者在台灣人口中的占比並不算低，罹患率大約在15％～45％。

楊建華指出，非酒精性的脂肪肝病可分為非酒精性脂肪肝及非酒精性脂肪肝炎2種，前者為已經形成脂肪肝，但肝臟沒有發炎的狀況；後者是肝臟已經發炎，若沒有妥善治療並及時管理健康狀況，就可能發展成肝纖維化，嚴重更恐怕會演變為肝硬化或肝癌。

至於非酒精性脂肪肝形成原因，楊建華提到有4種，分別是代謝問題、腸道菌叢失衡、遺傳因素以及其它原因，例如甲狀腺功能低下、腦下垂體功能不足、睡眠呼吸中止症候群、女性多囊性卵巢、缺乏運動等。又以代謝問題為最大宗，尤其肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂都容易進一步造成脂肪肝。

楊建華並提醒有6種人是非酒精性脂肪肝的高危險群：

1、體重過重者：楊建華表示，BMI超過25要注意，可能會產生胰島素抗性，甚至出現高血壓、高血脂等代謝問題，導致脂肪堆積在肝細胞裡面，不易代謝。

2、嗜吃甜食和高油脂食物者：楊建華指出，容易蛋白質攝取不足，也容易造成非酒精性脂肪肝。

3、C型肝炎病患：楊建華說明，C肝病毒容易有脂肪堆積的情況，因此容易造成非酒精性脂肪肝。

4、糖尿病患：楊建華點出，不但要擔心有脂肪肝的問題，還要擔心「脂肪胰」，因為患者內臟器官堆積脂肪，導致功能異常。

5、使用部分藥物者：楊建華表示，如類固醇、乳癌用藥，也可能會造成非酒精性脂肪肝。

6、過度節食的減肥者：楊建華提到，過度減肥時，脂肪溶解讓游離脂肪酸增加、進入肝臟堆積；因此建議減重要適度，每週減少0.5～1公斤。

楊建華提醒，大部分有非酒精性脂肪肝的人是沒有症狀的，若肝臟開始有病徵時，往往已經很嚴重，呼籲唯有定期檢查，才能及早發現及早治療。

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