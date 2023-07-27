今天高雄放颱風假，記者直擊高雄百貨龍頭「漢神巨蛋」，人潮相當多。（柯宗緯攝）

今天高雄放颱風假，記者直擊高雄百貨龍頭「漢神巨蛋」，人潮相當多。（柯宗緯攝）

今天高雄放颱風假，記者直擊高雄百貨龍頭「漢神巨蛋」，人潮相當多。（柯宗緯攝）

高雄大遠百威秀影城今天營業時間調整，下午吸引不少民眾觀賞電影。（柯宗緯攝）

高雄大遠百威秀影城今天營業時間調整，下午吸引不少民眾觀賞電影。（柯宗緯攝）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，高雄市今（27）日放1天颱風假，下午風雨漸強，街上人車也偏少，看來相當冷清。不過，畫面轉到百貨公司及電影院，汽車大排長龍等待進入百貨停車場，美食街也擠爆，而電影院也因大片熱映中，有不少民眾特地揪親朋好友看片。

高雄市區目前雨勢漸強，街上往來車輛不多，但各家百貨公司幾乎人滿為患，汽車魚貫排隊進入停車場，記者直擊高雄百貨龍頭「漢神巨蛋」美食街有滿滿人潮，尤其中午用餐時間，鼎泰豐外頭有大批排隊民眾等待叫號，也有不少家長逛街「遛小孩」打發時間。

有民眾自嘲說，「放颱風假放得好心虛」，看到櫃哥、櫃姐上班，有點不好意思。林姓民眾則說，因為不能叫外送平台服務，只好全家出門覓食，但沒想到美食街人爆多，還排上快20分鐘才能用餐。

高雄大遠百威秀影城今天營業時間調整，中午12時30分開始營業，下午1時起場次正常放映，最近正值大片《不可能的任務：致命清算 第一章》、《奧本海默》、《Barbie芭比》上映，吸引不少民眾冒雨前來觀賞。民眾K先生說，剛好想看《不可能的任務》，趁著中午沒啥風雨先出門，賺到1天颱風假很過癮。

網友笑說，「感謝颱風假帶來為百貨公司帶來商機」、「颱風天逛百貨很正常啊」，也有苦主直言「市長發佈停班停課，是服務業苦難的開始」、「真的覺得都不要放什麼颱風假，百貨都沒得放，還累死而已」。