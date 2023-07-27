江宏傑今（27日）大動作在日本召開國際記者會，並宣布日本法院已判決江宏傑勝訴，福原愛要立刻執行法院判決，不過她卻一直失聯，還多次飛出國，此舉恐違法，被問及是否會向福原愛求償？江宏傑也回應了。

江宏傑今協同台灣、日本兩位律師出席，日本女律師大渕愛子表示，因為福原愛未遵守離婚該履行的約定，因此在日本提告，7月20日得到判決結果，江宏傑勝訴，而福原愛一直以來的行為已涉及違法。

因律師表示日本法院發出的命令是相當罕見、有緊急性的，因此日媒問江宏傑是否有什麼話想對福原愛說？他也表示不希望強制執行，希望福原愛可以配合法院的判決，至於會不會對福原愛求償？江宏傑也說尊重法院判決，希望和平解決。

其實，江宏傑多次聯繫福原愛，但對方都沒有回應，直到江宏傑要召開記者會前，她才透過律師回應「當庭諭知不得對外公開討論本件家事事件內容，本律師籲請江宏傑先生切勿違反法官的要求。」