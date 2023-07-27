現任國立屏東特殊教育學校校長許弘憲，參加教育部國立高級中等學校校長遴選，經遴選會審議通過，轉任國立和美實驗學校校長，將於8月1日上任，原和美實校校長吳星宏則將轉任國立土庫商工校長。

許弘憲上任前，以「和美實校」撰寫藏頭詩，展現對於未來校務發展的願景，「和」氣致祥馨滿園，「美」哉黌宇德澤藹，「實」領風華卡里善，「校」校融合充滿愛。他期待與全校親師生攜手同行，共創「真、善、美」。

許弘憲畢業於國立台灣師範大學特殊教育學系，研究所就讀國立雲林科技大學技術及職業教育研究所，曾經任職於多所特教學校，並曾借調教育部國教署服務，於2020年獲師大教育學院百大亮點校友殊榮，學經歷豐富。

許弘憲是雲林土庫人， 他服務於屏東特教學校期間，與鄰近學校合作，辦理多元的融合教育活動，並組成跨校適應體育融合性社團，帶領學生參與各項適應體育活動，未來到和美實校之後，他期望結合校內家長會、文教基金會及社會各界資源，照顧好每一位和美實校的學生。

將接任土庫商工校長的吳星宏，於2017年8月1日起接任國立和美實驗學校校長後，服務學校帶領團隊6年期間，以「適性」、「創新」、「尊重」、「共榮」為核心理念，發展多元價值的學校特色。