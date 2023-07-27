三峽警執行「追砂勤務」 加強取締違規砂石車

鑑於砂石車常有車斗裝載未依規定、未依指定時間路線行駛、超載、飛散滲漏等違規情事，甚至造成傷亡事故，新北市三峽警分局特別選定大型車易行經路段加強稽查攔檢，執行「追砂勤務」，7月迄今已舉發大型車輛違規237件。

三峽分局除轄內建置大型車禁行時段科技執法外，自7月起全面強化勤務作為，積極攔查違規大型車輛，在不特定路口實施機動式路檢勤務，並出動活動地磅及架設攝影機，針對疑有違規車輛進行攔檢。

此外，鶯歌地區多數路段公告有時段性禁行大型車輛規定，但往來的砂石車常抱持僥倖心態，造成在地居民困擾且影響周遭學校學童通學安全，因此也是專案勤務執行重點。

據統計，三峽分局7月迄今已舉發大型車輛違規237件，其中較為嚴重的違規項目如砂石車超載14件、載運貨物車輛不依規定15件、飛散滲漏3件，上述32張罰單總金額高達202萬2000元，呼籲大型車駕駛人勿心存僥倖。

三峽分局長許城銘提醒，大型及砂石車違規往往造成嚴重危害，故特別規畫交通要點實施攔檢，用路人也請特別注意大型車輛過彎易產生視線死角，遠離並避免貼近大車，保障自身安全。