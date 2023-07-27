颱風杜蘇芮逼近，高雄今日上午有駕駛連人帶車衝入中芸漁港，整輛車倒栽蔥，在海中載浮載沉，經海巡人員及警消共同搶救下，協助該名男子順利脫困，被救起後人意識清楚，送醫救治。漁港監視器拍下男子「連人帶車」衝入漁港及救援的畫面。

海巡及消防人員到場搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所執勤人員於今（27日）10時許，利用港區監視系統巡查中芸漁港港區動態時，發現1輛銀色轎車落海，海巡人員立即通報中芸派出所及高雄市消防局林園消防分隊派員共同協處，並下水試圖擊破車窗實施救援，所幸救援過程中，該名男子脫困游出車外，由海巡人員拖帶至岸上。

經消防人員初步檢查確認意識清楚且無明顯外傷，後續交由林園消防分隊將其男子送至建佑醫院救治。經了解，落海男子為57歲的李姓男子，經詢問表示，因不熟路況及當時雨勢較大視線不佳，因而不慎駕車落海，所幸海巡及警消即時救援，挽回寶貴性命。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，民眾開車行經岸際或港區務必減速慢行，小心駕駛，若於港區或岸際發生危急狀況，可撥打海巡118服務專線。