金融監督管理委員會27日通過對中國信託商業銀行違反法令的裁罰處分案，主要是前理財專員劉員涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失事項，依銀行法第129條第7款規定，核處1,000萬元罰鍰。

金管會表示，中信銀行前理財專員劉員涉挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失事項，顯示該行就洗錢防制之存款帳戶或交易持續監控涉有缺失，且未完善建立及未確實執行內部控制制度，同時違反洗錢防制法第7條第4項授權訂定之「金融機構防制洗錢辦法」第9條，以及銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項等規定；依行政罰法第24條第1項規定，一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處；爰依銀行法第129條第7款規定，核處該行1,000萬元罰鍰。

該行中台南分行前理專劉員自105年1月至111年7月間，保管客戶金融卡、持有客戶網路銀行帳號及相關密碼，代為ATM領現或代網路銀行轉帳後挪用款項，且與客戶私下資金往來，並推介客戶短期間進行多筆交易或代客戶辦理網路銀行交易致客戶損失，違規行為時間約6年6個月，受影響客戶數3位（包括1位高齡客戶），挪用款項及客戶損失金額合計約4,381萬元，顯示該行就洗錢防制之存款帳戶或交易持續監控涉有缺失，且未完善建立及未確實執行內部控制制度。

經核該行有下列缺失事項：未完善建立對客戶帳戶異常交易監控機制、未確實執行該行所定理專相關控管機制。

金管會表示，理專異常行為風險之降低，除仰賴相關防弊措施外，仍有賴良好企業文化之形塑及完善道德行為規範之建構。金管會並再次呼籲民眾，不要私下交付金融卡、網路銀行帳號及相關密碼予理專保管或代為交易，或依理專指示將款項匯入他人帳戶，並應定期檢視對帳單，以維護自身權益。金管會將持續督促金融機構董事會及經營管理階層重視誠信文化，強化客戶對理專不當行為之認知及宣導，使相關制度能即時有效落實。