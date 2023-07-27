在紐約市場，汽油期貨價格剛剛飆上了9個月新高，當然也會反映在加油站的價格上。亞洲的汽油價格也一直在上漲。

由於發生煉廠意外停工的事件，加上墨西哥灣沿岸和新加坡等主要儲油中心的庫存低於正常水位，全球汽車燃油市場已經趨於緊繃。

就全球能源市場來看，儘管今年以來原油期貨價格變化不大，但美國汽油合約價格卻已上漲超過20%。汽油價格反彈走高可能給聯準會等央行帶來大麻煩，他們正為了還要再多收緊政策才能控制住通膨而陷入掙扎。

美國聯準會在周三會後宣布升息25個基點，主席鮑爾在會後表示視數據而定，之後有可能再度升息，也可能按兵不動，有些經濟學家認為聯準會其實釋出了「升息周期已經結束」的信號，摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner則堅信聯準會在今年餘下時間都不會再升息。

花旗首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst對汽油價格大漲提出警告，稱能源成本上漲可能推升消費者價格，並導致商品通膨死灰復燃。

德銀資深經濟學家Brett Ryan表示，在美國，每加侖汽油每上漲1美分，整體消費能力就會減少約11.5億美元。這表示第二季每加侖汽車價格下跌1.3美元為美國消費者節省了1500億美元，這些錢可以花費在其他商品和服務上。但如果汽油價格持續大漲，這樣的順風可能會轉變成逆風，並拖累消費支出。