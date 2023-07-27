淡水區觀海路、義山路1段401巷、鶯歌區大湖路、新店區啟文路及永和區中正路412巷4弄、20弄等6條路段的路邊汽車停車格將自8月1日起收費管理，落實使用者付費原則並減少車輛久停占位的情形；新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，這批共有226格停車格展開收費管理，盼啟動使用收費後可以減少民眾占用停車格。

許芫綺表示，淡水區觀海路及新店區啟文路的路邊汽車停車格收費時間為週一至週日的上午7時至晚上8時，其中淡水區觀海路是平日每次60元、假日每半小時10元，而新店區啟文路平日每半小時10元、假日每半小時15元。

淡水區義山路1段401巷及永和區中正路412巷4弄、20弄收費時間為平日週一至週五上午7時至晚上8時，淡水區義山路1段401巷每4小時開單1次，每次30元；永和區中正路412巷4弄及20弄每半小時10元；鶯歌區大湖路收費時間為週一至週日上午7時至晚上6時，每半小時10元。

許芫綺指出，八里區十三行博物館第二停車場原本採假日收費，但近來有民眾反映平日期間常被附近居民當成私人車位占用，還有大型工程車輛也長時間占用停放，經實地勘查後決定新增平日收費，週一至週五上午7時至晚上8時，每次60元，國定及例假日上午8時至晚上6時，每半小時10元，讓停車位公平共享。

另外板橋區中正路、新海路、英士路等路邊汽車停車格收費費率也將自8月1日起調整為每半小時15元，期能提升周轉率，讓駕駛人更容易找到停車位。

交通局提醒，駕駛人在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳，省時又方便。