台塑生醫邁向20周年，今年擴大參展2023「亞洲美容保養‧生技保健大展」規模，橫跨生技醫療、居家生活、美容保養、養生保健、新創研究、健康管理等多元領域，展現台塑生醫積累之研發能量與產業應用的硬實力。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，邁入第20年，是一個里程碑，也是一個新起點！本次以「守護健康．永續人生」為參展主軸，整合台塑生醫於「生活、生物、生化、醫學、醫藥、醫材」六大領域上豐碩的研究量能，現場設置9大主題專區，超過13項的新創研究，首次發表。透過研究數據、影像紀錄、試穿試戴等實際體驗，讓民眾親身感受預防醫學各個面向在生活中的落實。

此外，台塑生醫「2023亞洲生技大展」四天展期規劃六場講座，邀請i醫健康診所陳維茜醫師、吳禹利醫師、王秉和教練及長庚科大許青雲教授、明志科大劉舜維副院長與永和耕莘醫院方識欽主任等分別就腦部保健、腸胃道保養、微光眼鏡、體適能運動等議題進行專題演講與現場運動實作。

台塑生醫本次9大主題專區【包括育髮科研專區】、【分齡益菌專區】、【健康守護專家】、【微藻科研專區】、【長春藤生命科學】、【i醫健康診所】、【檢驗試劑區】、【新創研究區】及【ESG永續專區】。

其中，「台塑生醫生髮研究平台」展出耗時多年研發之「PCCD髮根活化因子」、透過正負相吸精準修護受損髮的「GC磁吸煥髮因子」，更突破傳統，體外成功培育3D毛囊乳突細胞，可望改寫傳統植髮技術。

台塑生醫整合長春藤及長庚大學專案研究，針對外泌體對「神經退化疾（阿茲海默病與帕金森病）的治療應用和神經保護作用」進行研究，可望在未來實現「延緩與預防失智」預防。

此外，台塑生醫深耕各式體外診斷試劑及醫療器材的開發，除首次展示新品「新冠/流感病毒二合一快篩」，臨床驗證準確度達98％以上，還展出「微光眼鏡」、「濕熱敷背心」兩項新創研究，分別是透過光照調節睡眠節律，進而提振精神、改善睡眠品質；以及結合特殊的濕熱材料及中醫穴位原理，輕鬆達到緩解痠痛不適的效果。