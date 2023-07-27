針對後續經濟走勢，國泰世華銀行表示，升息尾聲大致底定，且經濟衰退疑慮淡化。在高利率及信貸環境持續緊縮的環境影響下，整體景氣仍偏緩看待，但近期經濟數據持續優於預期下，展現美國景氣的韌性，也淡化步入衰退的疑慮。

債市方面，由於通膨延續下降趨勢、升息難脫尾聲的環境，將支持美公債利率長線偏下行。雖2023年迎來降息的機會並不高，但聯準會（Fed）利率點陣圖透露2024年將有降息空間，預期殖利率有望提前反應下，仍可把握殖利率高檔震盪契機布建債券部位。

在股市方面，國泰世華銀行認為，升息尾聲大致底定，且經濟衰退疑慮淡化下，股市有望受惠評價修復、去庫存近尾聲及2024年獲利重拾增長，長線上可逐步增加股市配置，提早把握2024年復甦行情。短線上，則需留意飆漲的大型科技股評價有過熱之虞，不宜追高；但長線而言，體質佳的科技股，若逢拉回仍是布局首選。

匯市方面，國泰世華銀行則表示，隨著美歐利差高位已過，若降息訊號浮現將引導美元趨勢偏貶。

國泰世華銀行指出，離下次FOMC會議（美國時間9月20日）尚有超過1個半月的時間，期間適逢暑假旅遊旺季，預期期間內發布的2份CPI（消費者物價指數）及2份PCE（個人消費支出物價指數）數據將成為重要關注焦點。

此外，「全球央行年會」將於8月24日登場，預期聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將透過此次會議透露最新的貨幣政策展望，其談話將牽動金融市場變化，屆時對於9月是否會再度升息才會較為明朗。2022年的全球央行年會上，鮑爾就曾強調將持續升息以抑制通膨的決心，連帶影響美國及台灣股市震盪，其重要性可見一斑。