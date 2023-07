雲林縣府今(27日)舉辦雲林第一屆模擬聯合國活動,採兩兩一組,模擬各國代表於個別立場上,對於該議題的主張。(雲林縣府提供)

雲林縣府今(27日)舉辦雲林第一屆模擬聯合國活動,有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、斗南高中、麥寮高中、揚子中學、維多利亞實驗高中與正心中學等8所學校學生參與,大部分以英文發言,今年議題是「全球的農糧分布及經貿關係」。

「模擬聯合國」(Model United Nations),是由哈佛大學生創始的活動,參與的學生化身為某一國的代表,針對特定議題為所屬國家、全球找出解決方案。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示,因應落實雙語教育政策、青年國際事務參與,今天特別在暑假期間以模擬聯合國會議方式,舉辦為期2天的旗艦級、跨校參與的青年國際事務活動。

張世忠表示,為讓學員滿載而歸,已先於5月27日在正心中學圖書館辦理1日行前工作坊課程,協助學員瞭解議事規則、文件撰寫、會議禮儀。

雲林第一屆模擬聯合國活動討論議題為「全球的農糧分布及經貿關係」(The distribution and trade relations of global agriculture and food),採兩兩一組,模擬各國代表於個別立場上,對於該議題的主張。

縣長張麗善親自出席勉勵學生們。(雲林縣府提供)

縣長張麗善親自出席勉勵學生們,盼大家激盪邏輯思辯及語文會話,勇於表達、學習折衝交涉技巧,從高中職青年開始落實公共參與,藉此提升雲林學子的國際競爭力,建立立足台灣、放眼天下的宏觀。

前外交官呂慶龍演講。(雲林縣府提供)

前外交官呂慶龍表示,敬佩張縣長的國際眼光,運用資源舉辦雲林第一屆模擬聯合國活動,恭喜雲林的高中職學生們有這樣的機會,好好把握與學習,台灣一定要更好!

為期2日的活動由輔導員帶領議案撰寫、辯論、社交晚宴與表決等環節,並指導學生論述力、撰寫力、談判能力,以中、英文雙語互動,共有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、斗南高中、麥寮高中、揚子中學、維多利亞實驗高中、正心中學等8所學校80名學生參與。