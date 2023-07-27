中颱杜蘇芮來襲，屏東縣27日停班停課，但除恆春半島與山區有風雨外，平地幾近無風小雨，屏東市區的百貨公司也在午後湧入人潮。（謝佳潾攝）

中颱杜蘇芮來襲，屏東縣27日停班停課，但除恆春半島與山區有風雨外，平地幾近無風小雨，屏東市區的百貨公司也在午後湧入人潮。（謝佳潾攝）

中颱杜蘇芮來襲，屏東縣27日停班停課，但除恆春半島與山區有風雨外，平地幾近無風小雨，屏東市區的百貨公司也在午後湧入人潮。（謝佳潾攝）

中颱杜蘇芮來襲，屏東縣27日停班停課，但除恆春半島與山區有風雨外，平地幾近無風小雨，屏東市區的百貨公司也在午後湧入人潮，不少民眾稱，「賺到颱風假」，業者也稱，「今天跟假日一樣多人」，不過業者也強調，晚間若風雨漸強，將考量員工與消費者的安全，就營業時間做滾動式調整。

百貨業者指出，屏縣府26日晚間宣布27日停班停課，但因27日上午風雨小，加上全台只有花蓮、高雄各1家百貨業者暫停營業，因此在考量實際狀況、颱風走向，以及同業作法後，早上7點決定正常營業。

「人潮與假日一樣多！」業者說，今天因餐飲外送平台都沒營業，所以百貨公司的餐飲業非常受惠，午餐時間人山人海，以親子家庭客為主，與假日一樣多人，預估晚間若依舊無風雨的話，可能再現人潮，初估營業額可達假日水準約8、900萬。

業者還說，目前正值父親節檔期，也是卡友禮兌換期間，而卡友禮兌換分4梯次，今天是第3梯次的首日，前2梯次的首日幾乎都只兌換1／3，但今天截至下午3點已兌換1／2，預計今天晚上或明天早上就可兌換完畢。

但業者強調，今天雖然是正常營業，但若晚間若風雨漸強，仍會以員工與消費者的安全為主要考量、提早休息，營業時間將持續滾動式調整。