知名遊戲實況主丁特近日因痛批民進黨執政、質疑副總統賴清德的財產不只新聞標題所寫的250萬，並表態支持民眾黨總統參選人柯文哲，慘遭綠營側翼出征。藝人「雞排妹」鄭家純近日也在臉書上批評丁特射後不理，更與許多柯粉論戰，還嗆說「單身一輩子記得買失能險」。鄭家純的宿敵、網紅陳沂發文反酸，「偉大的（空一格）蔡英文總統，跟我一樣活得那麼可悲，就覺得沒什麼了。我們可以一起團購失能險。」

鄭家純日前在臉書嘲諷丁特說，「富養一個小孩差不多一千萬，如果一個人願意花一千萬在遊戲，也不願意養自己製造的小孩，那就是射後不理的俗辣。」並接連貼出多張與網友對罵的內容。其中提到自己的發文像「噁男試紙」、吐槽「柯粉都處男嗎」，對於網友質疑「你現在代表女生了啊？」她回擊：「單身一輩子記得買失能險。」

陳沂在臉書發文反酸，「最懂得如何效忠民進黨的雞排妹鄭家純，自然也不放過這個機會參戰diss丁特」，錢要花在哪裡要怎麼花，不是個人自由嗎？難道偉大民進黨執政的民主社會，連人民怎麼花錢都要聽從黨的指示嗎？

對於鄭家純說「單身一輩子記得買失能險」，陳沂也說，「所以雞排妹的邏輯就是養兒防老嘛！生小孩養小孩就是怕老了以後沒人照顧，妳的小孩是妳的看護嗎？」

陳沂嗆說，「雞排妹鄭家純之前也一直攻擊我沒有結婚、沒有生小孩。想想我們偉大的（空一格）蔡英文總統，跟我一樣活得那麼可悲，就覺得沒什麼了。我跟總統一樣欸，我們可以一起團購失能險。」