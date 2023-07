CloudMile萬里雲團隊參與《HR Asia》頒獎典禮。(主辦單位提供/李侑珊台北傳真)

亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》 20 日公布「2023 亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia)獲獎名單,「CloudMile 萬里雲」首度獲得此殊榮,並參與在南港展覽館舉行的頒獎典禮。該獎項對 「CloudMile 萬里雲」積極優化職場,打造多元共融、敏捷高效、尊重關愛的工作環境給予肯定。萬里雲將持續以具體行動呼應聯合國永續發展目標(SDGs)「性別平等」、「就業與經濟成長」,打造最佳雇主品牌。

《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎為人力資源管理領域具指標性的獎項,每年評比亞洲涵蓋12個國家或地區的職場環境與員工政策。今年共有339家台灣企業角逐此獎項,在評比指標中,「CloudMile 萬里雲」在組織文化、員工認同的分數表現突出,獲得評審高度評價。

今年邁入第 7 年的科技新創 「CloudMile 萬里雲」,是全球前36家有雲端託管認證的Google Cloud MSP託管服務認證菁英合作夥伴,於成立之初便被科技部評選為台灣10家最酷科技新創之一,並持續以雲端服務和 AI 技術作為快速成長的動能。

「CloudMile 萬里雲」自成立以來,堅定走向國際化,以台北、新加坡為雙總部,鼓勵跨國團隊互助合作,在全球共有200多位員工。其中,具備技術背景同仁高達6成,實習生來自多所優質大專院校,且在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南及印尼等皆已成立辦公室與在地團隊,培植國際雲端人才。

「CloudMile萬里雲」透過產學實習合作、多元招募管道、校園實習計畫與轉正規劃、獵頭公司、人才媒合活動與同仁內部推薦等機制,聚集世界一流的人才,並致力於為其員工提供有競爭力的薪資與福利,更能通過管理職能成長計劃、新人培訓、跨部門輪換和海外出差機會,打造健全的職業發展路徑。

「CloudMile萬里雲」積極打造學習型組織文化,員工可加入AoD(Area of Depth)社團、免費英語課程,並獲得Google Cloud技術認證考試補助。 CloudMile在專業認證和技術專利方面持續取得驕人成績,展現其在IT行業的卓越和創新,為全球產業升級做出貢獻。

「CloudMile 萬里雲」持續將人才的培育與發展視為重要的營運目標之一,同時也展示對ESG以及全球企業社會責任的承諾,同年正式加入「TALENT in Taiwan,台灣人才永續行動聯盟」,持續和大專院校合作,推廣企業實作課程。

「CloudMile 萬里雲」致力於推廣雲端技術與服務。不僅提供各產業雲端轉型解決方案,更積極以技術和雲端資源培育新一代雲端技術人才。了解更多,敬請前往 CloudMile 萬里雲官網(https://mile.cloud/zh/)。