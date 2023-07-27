工研院前副院長彭裕民年初退休，職缺空半年終於補實。工研院今（27）日舉辦佈達典禮，宣布8月1日起，由現任協理胡竹生升任工研院副院長，並兼任院長室下的「淨零永續策略辦公室」主任。由於胡加入工研院15年，讓企業生入倍增，研發首重市場導向，貢獻不小。未來上任後，邁向淨零的智慧科技、綠能載具兩大領域整合，將成為他重要任務。

在工研院前院長劉仲明時代，胡竹生曾與彭裕民、王漢英同一時間接任機械所、材化所、企研處，當時被期許為未來帶領產業轉型的三把手。後來彭裕民先接副院長，因屆齡於今年初退休，同為三把手之一的胡竹生順勢接下彭的擔子。

工研院院長劉文雄表示，胡竹生為美國加州大學柏克萊分校機械工程博士，專精於智慧製造、電動車、自駕車、機器人等技術研發。自美返台後，進入國立陽明交通大學任教。2008年加入工研院，歷任技術總監、技術顧問、組長、機械所所長、協理，深耕智慧製造、電動車、自駕車、機器人之技術研發，推動產業升級，對我國智慧製造貢獻卓著。

工研院董事長李世光則稱許胡加入15年來，帶領團隊精進機電整合技術研發、將科研結果落實於新創事業，研發及營運表現優異。擔任協理期間，兼任淨零永續策略辦公室及智慧綠能載具推動策略辦公室主任，也以全院高度的思維整合跨域技術，協助產業持續創新轉型。

劉文雄細數胡竹生對工研院三大貢獻，包括建立優秀的研發團隊，其次培育達11家新創公司，包括台灣第一家自行研發的外骨骼機器人團隊、市占6成的充電樁業者、百分百Made in Taiwan的機器人皮膚供應商等；第三是力行市場導向研發，讓工研院來自企業的收入倍增，這是非常不容易，也是最重要的。

對於胡接掌後的任務，劉文雄說，近年在淨零排放趨勢下，智慧科技、綠能載具是達成目標主要途徑，這不僅需要前瞻技術研發，也非常需要跨域整合能力，期望借重胡竹生的專業知識及管理才能，邁向淨零永續。

胡竹生表示，將以「跳脫思維、虛懷若谷、積極進取」的思維與作法，讓工研院成為產業創新的活水源頭，強化台灣產業的國際競爭力。工研院內部對胡竹生接下副院長，則稱許其「專業能力非常強」，對於淨零碳排、國際合作都很擅長，是合適人選。