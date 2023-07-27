苗栗縣政府將在銅鑼鄉西湖溪竹森大橋至樟九大橋間堤岸，建置太陽能光電場，引發地方疑慮與反對，憂心光電案會搶走綠地。縣府27日強調，未與地方達成共識前，不會核准任何興建計畫，同時也要求承租廠商不得擅自施工。

根據縣府資料，該光電案規畫案，預估將在銅鑼鄉西湖溪竹森大橋至樟九大橋左側堤岸堤岸，設置1萬6190片光電板、太陽光電場容量7285.5KV，長約3.5公里，預估縣府每年可收取300萬到400萬元租金，除回饋地方建設外，可再提升西湖溪堤岸步道維護成效，未來可望作為多元化用途，期以提供地方優質休憩場所。

不過光電案將設置在既有自行車步道上，因鄰近竹森、九湖等6個村落居民，都會到此運動休憩，因此設置案引起地方反對。銅鑼鄉長謝昌年、縣議員黃芳椿等人指出，太陽能光電一旦設置下去，不僅破壞當地景觀環境，樹木植栽也可能被砍伐，銅鑼綠地將不復在。

縣府水利處長楊明鐃表示，縣府因應國家政策推動綠能，因此才會標租土地，設置太陽能光電廠，預計設置的光電板約有10公尺高，不會影響民眾運動空間，每年還會有產電回饋金，可作為發展地方經費使用。

他說，縣府29日將與承租廠商舉行地方說明會，他強調在未取得地方共識前，不會有任何興建計畫，說明會除告知鄉親未來建置計畫，也會蒐集地方意見，做為未來施作工程評估。