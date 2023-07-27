2023年已過了一半，下半年又會有怎樣的新氣象，「感應占卜師」王妙坤老師以多年命理經驗，分析8月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能逢凶化吉。

生肖馬

屬馬人在8月份，人事上恐有不合的現象，容易與人發生口角，招惹是非，特別是在人多的地方，可能會因為一些小事而產生紛爭，建議盡量少去聲色場所，若必須前往，遇事時多忍讓，切勿逞口舌之快而捲入禍事，導致後續不必要的麻煩。本月在感情上則有不錯的發展，具有強大的異性緣，很有機會和自己愛慕的對象進一步靠近，如果想要突破曖昧，確立關係，也可以利用這個月，有望表白成功，若是要求婚的人，也可以大膽表示，屬馬人在這個月特別受到月老的關愛，只要是感情上的問題，大多能順心如意。

幸運數字：36

吉祥方位：東南方

生肖羊

屬羊人在8月份，將有貴人相助，是個名利雙收的一個月，只是這位貴人，很有可能是你的死對頭，或是讓你看不起的對象，你們會因為工作需要，讓你不情願的與對方合作，只是自己可千萬不要鬧脾氣，只要你願意拿出誠意，互相努力，你會發現事情比你想像得還要順利，不僅工作上平步青雲，也能在財庫上持續累進，成為堅強的合作夥伴。在感情上多有波折，可能會在不知情的狀況下成為第三者，所以這個月盡量避免感情上的發展，宜多觀察，建議還是把心思放在工作上，能讓你獲得更多的成就感。

幸運數字：11

吉祥方位：北方

生肖猴

屬猴人在8月份，感情運勢相當強盛，自己在工作上能散發出個人魅力，讓一朵一朵的桃花不斷在身邊綻放，異性緣極佳你，很容易就吸引他人靠近，有機會和自己心儀的對象走進愛情的世界裡，但也因為桃花旺，可能就會有人為你爭風吃醋，嚴重時可能還會波及到你的生活，所以一定要好好處理，千萬不要到處曖昧，以免讓美麗的桃花運變成棘手的桃花劫。在健康上要多注意牙齒的保護，本月容易有蛀牙的情況，記得勤刷牙，保持口腔清潔，也須避免吃過於刺激性的食物。

幸運數字：9

吉祥方位：西北方

生肖雞

屬雞人在8月份，經濟狀況會感到較為拮据，上半月可能會因為物品的損耗而需要維修，或是汰舊換新的情形，令自己的荷包大失血，所以在情緒上也就較為浮躁，會為了金錢而擔憂，但是請不要太過於緊張，下半月的財運有漸漸上升的趨勢，除了在工作上努力爭取業績外，也可以試著做些投資，都能幫助自己慢慢累積財庫，基本上，上半月較為辛苦，下半月則會慢慢改善。感情上的部分較為平順，情侶或夫妻間的狀態能維持良好關係，單身的人和異性也能有良好互動，雖不一定能墜入愛河，但本月能拉近彼此距離。

幸運數字：31

吉祥方位：西方

生肖狗

屬狗人在8月份，是一個存錢的月份，因為本月非常不適合投資，如果有投資想法的人，最好能打消念頭，先多觀望，不要急著入場，倘若輕率投資，可能會有血本無歸的情形，不過在工作及財運上，卻是非常的不錯，好像森林裡的鳥兒，能夠展翅高飛，毫無阻礙，讓你得心應手的面對每一件事情，如果是業務相關人員，請一定要積極認真，過去難以成交的訂單，本月都非常有機會可以達成，讓自己賺取大筆的收入。另外本月在職場上易遭小人說三道四，主要是忌妒你的工作能力，請盡量不要與之爭鋒相對，即能平安度過。

幸運數字：30

吉祥方位：東北方

生肖豬

屬豬人在8月份，容易有諸事不順的情形產生，可能會忘記帶文件、忘記帶錢包，或是交通工具拋錨或燃料用盡等狀況，雖然基本上都是些小問題，也很容易解決，但是當許多事情不斷發生時，總是讓人感到困擾，好似一股無形的力量在阻擾著你前進一般，令你功倍事半，困難重重，建議可以到廟裡祈求神明護佑，增強自身運勢，或是添些香油錢，替自己累積福德，讓這些瑣碎的事情不要再影響自己。本月在人際關係上，常會遇到他人求助，請你不要吝嗇，一定要伸出援手，因為這些人在未來，絕對會給予你回報。

幸運數字：15

吉祥方位：南方