宜蘭縣礁溪警分局在7月24日獲報，在頭城鎮濱海路5段、大溪川出海口發現1具白骨，警方到場後調查，研判死者為女性，年紀約在35歲至45歲之間，排除他殺之嫌，但並未發現身分證等證件，警方今天（27日）發布訊息，盼能盡速查明死者的身分。

警方表示，24日上午11時許，接獲在大溪川出海口附近施工的民眾報案，警方派員並通知鑑識科到場採證，該白骨留有紫色胸罩及灰藍色蕾絲內褲，因未發現相關證件，所以無法辨識身分。

警方指出，死者年齡約35歲到45歲間，身高約150至160公分，研判死亡時間1個月到1年。警方解釋，因死者遺體身處在自然環境中，又在海邊，遺體可能遭魚群啃咬，因此無法很明確地斷定死亡時間。

警方表示，死者完全沒有外傷，也無遭綑綁等痕跡，因此初步排除他殺之嫌，專案小組已調閱周遭監視器，比對宜蘭縣並擴大至全國失蹤人口資料勾稽比對。礁溪分局呼籲，民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請速與本分局偵查隊聯繫（專線電話：03-9883801）。

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