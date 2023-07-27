海巡人員25日下午在嘉義好美里沙灘巡查時，發現有欣賞夕陽民眾汽車拋錨受困，通報協助脫困。（海巡署中部分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

海巡人員針對公告管制區內逗留民眾、釣客依法進行勸離。（海巡署中部分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

「杜蘇芮」步步進逼，中部地區各縣市陸續發布颱風警報畫定警戒區，海巡署中部分署聯合地區各警消單位以及社區民眾巡守隊，針對公告管制區內逗留民眾、釣客依法進行勸離，發現仍有不少民眾到港區、海邊散步、遛狗、撿拾海鮮貝類，更有漁民見無風無雨，徑自登船整理裝備，皆被海巡人員驅離。

海巡署中部分署已編組第三、四岸巡隊值勤人員，特別針對轄內各縣市觀浪熱點、濱海樂園、遊憩景點以及釣魚平台等，持續對觀浪民眾及釣客實施依法勸導勸離，25日在嘉義好美里沙灘巡查時，還發現有欣賞夕陽民眾汽車拋錨，輪胎困在沙灘動彈不得，立即通報救援，出動怪手協助車輛脫困。

中部分署強調，目前海巡各單位均已備妥救生救難及防災應變能量，尤其針對沿海易淹水地區，提高警覺加強戒備，隨時可投入地區救災工作；現持續配合苗栗、台中 、彰化、雲林及嘉義縣市政府災害應變中心防颱工作，與轄區內警政、消防單位密切保持聯繫，掌握颱風動態及妥處各類災情。