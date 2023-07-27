高雄孕婦颱風天臨盆，員警開道護送到醫院生產。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「救命！孩子要生了」高雄28歲吳姓男子昨天清晨跑到派出所，向值班員警表示妻子稍早腹痛將臨盆，他太急打算自行開車到醫院，不料卻因颱風天下雨，道路溼滑且停紅燈費時，只好請求員警幫忙開道。所幸員警冒雨開巡邏車鳴笛，原本到醫院8分鐘車程，僅3分鐘就抵達，幫助吳男妻子產下健康寶寶，吳男事後不忘致電派出所，向開道員警表達感謝。

昨天清晨5時許，三民二分局鼎山派出所員警值班時，遇到吳男慌張的跑到派出所內求助，並稱「孩子要生了！」，員警進一步詢問時得知，吳男與妻子31歲陳姓女子同住在仁武區，稍早陳女腹痛不止，認為即將臨盆，打算到醫院生產。

由於當下情況緊急，吳男擔心救護車來不及，於是自行開車到醫院，但由於颱風「杜蘇芮」影響一直下雨，道路溼滑積水，吳男不敢開太快，而沿路又要停紅燈，大大增加到醫院的時間，令吳男相當慌張。

所幸途中吳男見到路旁有派出所，頓時靈機一動向員警求助。員警了解後立即冒雨跑到巡邏車，並鳴笛開道護送吳男到醫院，讓原本預計2.6公里、8分鐘的車程，僅縮短至3分鐘抵達，員警也協助動彈不得陳女坐上輪椅，並迅速到醫院待產室生產；事後吳男不忘致電至派出所，向開道員警表達感激之情。