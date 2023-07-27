神達投控今年首季營收中，神雲占比約77.5%，至於GPU在整體營收的占比，目前並未揭露。據了解，神達投控在GPU的代工方面，目前仍以Nvidia占比最重，其次為AMD，至於Intel的GPU占比最低。

神達投控旗下子公司神雲科技，與神通電腦旗下神通資科合作，參與英特爾越南Intel Solutions Day，該活動主要透過主題演講、交流會議，分享台灣在資料中心的發展經驗，以及創造與當地重要系統整合商、電信服務商、製造商、雲端服務業者和金融業者的媒合機會，促進台灣生態系接軌國際、拓展更多商業發展的可能性。

神雲科技主要提供從雲端與邊緣運算解決方案與服務，產品線包含從7月開始由Intel資料中心解決方案事業部(DSG)承接的產品與業務，TYAN伺服器，5G ORAN伺服器，高效能與AI伺服器，資料中心產品，智慧工廠及智慧零售IPC系統。

神雲與神通資科合作，加上其優異與豐富經驗的系統整合能力，提供從AIoT智慧城市、智慧交通、智慧工廠以及智慧安全等不同範疇完整解決方案。透過第4代Intel Xeon可擴充處理器內建多種加速器，支援8通道DDR5記憶體、PCIe 5.0和CXL等多種特色，滿足企業當今與未來的運算需求。