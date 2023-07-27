具官方色彩的CGIGC（遊戲產業網）在上海舉行的產業會議中，公布以上的調查數據，並表示說2023上半年大陸游戲市場的營收高達1442.63億人民幣，約202.3億美元。

CGIGC指出，全球電玩遊戲市場相當低迷，但中國大陸的遊戲產業正逐步邁出低谷，出現向上的趨勢。面對2023下半年的各種挑戰，需要鼓勵業者並拉抬信心。

去年，大陸政府因憂心民眾過度沉迷於電玩，曾進行過長達好幾個月的掃蕩活動，當時中國大陸的玩家人數首次出現減少情況。對電玩業者來說，痛失的是大把大把的鈔票，像是騰訊以及網易就是活生生的例子。

大陸玩遊戲的人數雖然增加，但電玩產業的營收卻是不增反減，尚未回到疫前的水準，金額也從2021上半年1504.93億人民幣，減至2023上半年1442.63億人民幣。

中央政府曾在2021年至2022年之間，暫停放行新遊戲出版，時間長達近8個月，但之後便慢慢鬆綁。26日，主管機關批准最新一批電玩遊戲申請上市，88款新遊戲也可望陸續跟大家見面。

花旗銀行統計，每月放行的新電玩遊戲多達90種，2023全年大陸國內電玩游戲總數為1,000到1,100，幾乎是2022年的兩倍。因此，對下半年的國內新游戲送審流程充滿信心。