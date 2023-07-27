台中榮總大腸直腸外科醫療團隊在近400名轉移性大腸直腸癌患者上採用精準醫療進行診斷和治療，17.7％的患者得到了新的治療機會。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

60歲的鄭先生因腹痛去地區醫院求診而確診罹患大腸癌。後來他轉診到台中榮總接受手術和化學治療，半年後，醫生發現肝臟、肺臟和深部淋巴結有腫瘤轉移。台中榮總大腸直腸外科醫師林昌霖使用全基因檢測，發現罕見的RET基因變異。醫生使用適合的標靶藥物治療三個月後，患者腫瘤縮小且指數降至正常值。

近十五年大腸癌在台灣是最常見的癌症之一，每天平均有47人被診斷出罹患大腸直腸癌。台灣健保已開始提供RAS基因檢測，但國際治療指引更需要多基因檢測，全基因檢測是未來趨勢之一。

台中榮總已在近400名轉移性大腸直腸癌患者上採用精準醫療進行診斷和治療，台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆指出，透過全基因檢測，醫生發現了不同的基因變異，有17.7％的患者得到了新的治療機會。

這次成功的例子發現了罕見的RET基因融合變異，透過精準醫療，不僅發現可能的變異，更提升了用藥的精準度和治療時機，挽救了更多病患的生命。相關研究將會投稿國際期刊，並在國際醫學會發表。

林昌霖指出，精準醫療不僅對於第四期病患有益，第二、第三期的病患也能透過分析循環腫瘤DNA評估治療效果和監控復發狀況，避免不必要的化學治療和手術。