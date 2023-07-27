江宏傑與日本前桌球選手福原愛於2021年正式結束5年婚姻。然而，女方去年來台後便與江宏傑斷聯，讓他不忍於昨(26日)飛往日本，並於今日下午召開記者會，訴說事情的來龍去脈，相關話題在各地社群平台上掀起討論，而兩人的現況對比也曝光了。

福原愛在離婚後，因與一位橫濱男互動甚密而捲入風波中，形象重創。雖然獲得青森大學邀請成為客座講師，但據知情人士稱，她並非領固定薪水，而是以鐘點費的形式，根據已經授課的部分支付酬勞，等於是領時薪度日。此外，更有日媒整理出其擔任沖繩桌球隊Asutida社外董事的酬勞與日本一般的上班族差不多，但不及高階主管的薪資，同時也一併傳出先前斥資約3億日圓(約新台幣6700萬元)購入的豪宅迫於經濟壓力而不得不搬離並出租，顯見福原愛如今的經濟情況有些窘迫。

反觀江宏傑，他截至今年三月，手上握有5個代言，並出演《全明星觀察中》、《全明星運動會》等多個綜藝節目，粗估吸金約將近千萬元，更以《全明星運動會》獲得金鐘獎提名，不只事業能力備受肯定，還因在節目中陽光、風趣的形象，獲得不少粉絲關注。

事實上，福原愛形象受創後，仍試圖透過各種方式展開事業，在陸網上也一併開通微博、抖音等社群軟體，多次在其中發文與粉絲互動，不過反響平平，更有不少網友因她與橫濱男互動甚密的舉動留言批評她。