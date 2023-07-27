知名狗仔葛斯齊日前上節目表示，不只一個藥頭認識大、小S，遭大S經紀人駁斥並提告，而葛斯齊今（27日）則爆出，他日前曝光汪小菲親密照，大S經紀人曾透過中間人向他表達謝意，對此，大S經紀人則打臉這件事。

葛斯齊因曝光汪小菲親密照打開知名度，而他上個月上節目《娟我什麼事》表示，不只一個藥頭認識大、小S，遭大S經紀人駁斥並提告，葛斯齊還透過媒體向大、小S喊話：「我反而要謝謝她們！」洗刷他過去被指收大S錢當打手的傳聞，如今再傳出，葛斯齊曝光汪小菲親密照後，大S經紀人還透過中間人向他表達謝意。

根據《NOWnews今日新聞》報導，大S經紀人表示，反倒是葛斯齊這2年來透過不少人想跟他聯繫，但他認為訴訟期間不適合，而一一婉拒，大S經紀人強調他沒有葛斯齊的聯絡方式，何來「道謝」的說法。

大、小S上個月提告葛斯齊後，大S經紀人表示，葛斯齊還是有試圖聯繫，但他依舊婉拒，至於主動道謝一事，大S經紀人說：「請他（葛斯齊）出示對話紀錄與訊息」，表示尊重葛斯齊有直播生存的需要，但是不支持說謊。

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