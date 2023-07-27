柳營篤農里里長陳献堂氣憤地說，地方對柳科「很感冒」，這10多年來一堆空汙問題沒解決，如今又要蓋焚化爐。（張毓翎攝）

台南柳營科技園區將興建焚化爐，引發附近居民強烈反彈，憂心焚化爐會讓空汙問題加劇，透過各種臉書、line等社群網路串連起來，30日將發動抗議，唯一的訴求就是要焚化爐滾出柳營。「生雞卵無，放雞屎有！」柳營篤農里里長陳献堂氣憤地說，地方對柳科「很感冒」，這10多年來一堆空汙問題沒解決，如今又要蓋焚化爐，是要把里民逼死嗎？

目前柳科有48家廠商進駐營運，事業廢棄物由廠商各自委外處理；然而，最近要蓋焚化爐的消息傳出後，引起地方議論。

當地連任7屆的資深里長陳献堂說，柳科2000年籌建，2004年開始運作後，地方自此飽受空汙困擾，篤農里、重溪里人口數3000多位，2里因位處柳科下風處，經常聞到臭味，尤其夏天味道更是噁到讓人無法忍受，如果焚化爐再蓋下去，居民一定會受害。

台南市政府經發局回應，一開始籌設柳科時，即規畫在環保用地設置焚化爐，且日處理量能為80公噸，但光是收區內的事業廢棄物無法達到經濟效益，所以在今年6月的環評大會，變更為除了解決柳科的事業廢棄物，也可以收取其他同樣由台南市政府轄管的工業區之事業廢棄物。

經發局說，將跟地方妥善溝通，以了解居民心聲，針對民眾疑慮做說明；至於居民提到的空汙問題，環保局已要求事業單位改善，而將來焚化爐設置後，經發局也會請營運廠商做好環保把關，以及敦親睦鄰的工作。