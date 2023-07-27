音樂劇《貓》由安德魯．洛伊．韋伯創作，劇情改編自英國詩人艾略特作品《老負鼠談世上的貓》，透過29隻擬人化性格的貓，反映人生百態。（鄧博仁攝）

風靡全球、盛演不衰的百老匯經典音樂劇《貓》第七度登台。（鄧博仁攝）

風靡全球、盛演不衰的百老匯經典音樂劇《貓》第七度登台，在劇中飾演長老貓「老戒律伯」的演員布萊德．利托表示，「這是一部跨世代、跨文化的音樂劇，任何國家、任何年齡層的觀眾都能欣賞，都會有所共鳴。」

音樂劇《貓》由安德魯．洛伊．韋伯創作，劇情改編自英國詩人艾略特作品《老負鼠談世上的貓》，透過29隻擬人化性格的貓，反映人生百態，每一隻貓都有量身打造的裝扮，以突顯角色個性。

布萊德．利托表示，《貓》最有趣之處在於，看戲時，會覺得是人在學貓走路、說話、聳肩，「但看到後來你會發現，其實人本來就跟貓咪很相像，我們每個人都是那麼獨一無二。」

在劇中飾演「葛麗茲貝拉」一角的演員安妮塔．路易絲．科比表示，「全劇透過音樂、舞蹈和肢體表現，抓到詩作裡貓的精隨，讓貓擬人化，讓人願意一看再看，因為每次看，都會有新發現，每一次看，都會想專注在不同隻貓身上，每隻貓就像每個人，都有不同的個性待發掘。」

安妮塔表示，這也是一部容易親近的音樂劇，「就像是國際語言一樣。」要在劇中演唱經典歌曲〈Memory〉，安妮塔表示，唱這首歌除了要有好的歌唱技巧，演唱祕訣的關鍵在於，「要保持一顆喜悅的心唱這首歌。」

《貓》在台北演出將於今晚起演至8月13日，地點在台北國家戲劇院。