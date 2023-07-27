【全程字幕】挺侯大將倒戈郭台銘？ 朱立倫喊:規勸不聽就祭黨紀

新北市議員林金結正投入立委選舉，遭疑倒戈。國民黨主席朱立倫直言，每一位黨員同志都要遵守黨員行為規範，大家都是一家人，目前先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。對此，林金結解釋，自己力挺國民黨總統參選人侯友宜。

朱立倫強調，所有黨員尤其立委提名人，一定要遵守6月26日通過的黨員在選舉期間的行為準則，國民黨7月23日已經一致通過提名侯友宜，每一位黨員同志都要遵守行為規範，除非有跟黨中央報備，而且過程中不能有任何違反行為規範的舉措，否則就必須按照行為規範來處理。

朱立倫表示，自己身為主席，國民黨是一個理念的結合，也是一個情感的結合，大家就是一家人所以就是先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。

朱立倫強調，大家都一起努力，每個人都是團結的一份子助力，朱立倫、前總統馬英九、前立法院長王金平都在努力，最後希望大家團結一致。