日月光投控112年第二季營業收入淨額1362.75億元，季增4%、年減15%；營業毛利217.41億元，季增12%、年減37%，毛利率16.0%，季增1.2個百分點、年減5.4個百分點；營業淨利94.12億元，季增22%、年減54%，營益率6.9%，季增1個百分點、年減5.9個百分點；歸屬於公司業主之淨利77.40億元，季增33%、年減52%，並寫下11個季度以來次低；單季基本每股盈餘1.80元，相較今年第一季的1.36元成長、仍較去年同期3.69元下滑。

日月光半導體封裝測試事業，今年第二季營業收入淨額761.08億元，季增3.80%、年減19.88%；營業毛利161.61億元，季增9.57%、年減41.79%；營業淨利74.05億元，季增15.54%、年減58.84%。上半年營業收入淨額1494.27億元，年減16.53%；營業毛利309.10億元，年減39.23%；營業淨利138.14億元，年減56.84%。

日月光半導體封裝測試，產品應用別占比以通訊占49%、電腦占18%、汽車和消費性電子及其它占33%。產品組合占比以Bumping, Flip Chip, WLP & SiP占41%、Wirebonding占34%；其它占7%、測試占16%、材料占2%。日月光半導體封裝測試前十大客戶營收占57%，資本支出達1.76萬美元。

日月光電子代工服務事業，今年第二季營業收入淨額604.24億元，季增4.66%、年減8.74%；營業毛利56.39億元，季增23.47%、年減15.20%；營業淨利20.89億元，季增57.66%、年減21.67%。上半年營業收入淨額1181.57億元，年減7.24%；營業毛利102.06億元，年減15.16%；營業淨利34.14億元，年減29.85%。

日月光電子代工服務事業，產品應用別占比以通訊占34%、電腦占8%、消費性電子占33%、工業用占15%、汽車電子占8%、其它占2%。電子代工服務事業前十大客戶營收占79%，資本支出達0.33萬美元。

日月光今年上半年營業收入淨額2671.66億元，年減12.35%；營業毛利410.80億元，年減34.64%；營業淨利171.07億元，年減53.41%；歸屬於本公司業主之淨利135.57億元，年減53.08%；單季基本每股盈餘3.16元，相較去年同期的6.71元仍大降，並創下2020年上半年以來的3年同期新低。