鄭文燦指出，2021年正式修正名稱的《生技醫藥產業發展條例》，納入再生醫療、數位醫療及精準醫療等領域，將作為下一階段台灣生技醫療產業推動的焦點之一，政府也將推行產業輔導措施，希望讓台灣生技醫療產業整體發展能更進一步提升。

今年的BIO Asia-Taiwan有三大重點，規模新高、國際參與提升與展現亞洲特色。規模部分，達到史無前例的2,000攤位，為亞洲最大生技展，在國際參與部分，今年展覽共有19個參展國家，其中美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞、奧地利等組成10大國家館，還有日本、中國、韓國、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹麥等國際公司參展，以及多國舉辦區域合作會議，和廠商進行深入互動。

2023展覽亮點專區CDMO(委託開發暨製造服務)網羅台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、晉弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM、Wuxi Biologics與AJINOMOTO等國際廠商參與，展示最新技術與合作方案，為今年展場內最亮眼的區域。

7/27~28兩天共有50場亞洲生技大會之公司展望說明會及42場參展商創新技術發表會(Exhibitor Showcase)登場。發表會主題涵蓋新藥與創新療法、精準醫學臨床應用、技術如何吸引創投、市場數據發表、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等。