高雄市今（27）日因為中颱杜蘇芮影響宣布停班停課，不過一位任職高雄某科技大廠的男子表示，他向公司請颱風假卻被幹部不同意，對方甚至嗆聲，「我們公司電子廠從以前到現在就沒有所謂的颱風假」，指責「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？」、「那公司要你幹嘛？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，昨晚宣布今日高雄停班停課後，已經請假1天的他在公司群組通報幹部要請颱風假，沒想到卻被幹部開嗆，「不同意」、「你今天不是已經請了，請不夠嗎？」，原PO只好提醒對方這是跟縣市政府對幹。

沒想到幹部接著撂話，「我們公司電子廠從以前到現在就沒有所謂的颱風假，政府就算宣布停班停課，我們還是要出勤，就是坐計程車拿收據，公司會付錢」，傻眼的原PO只好貼出《勞基法》反擊。

沒想到幹部此時卻開始檢討原PO，「全部就你最特殊說要請假，你有看其他人說要請假嗎？」、「所以意思是政府只要宣布停班停課，就算沒風沒雨你也要請假就對了，是這個意思？」，原PO直言「不然要政府幹嘛…」後，再度遭幹部開罵，「那公司要你幹嘛？」，最後才說「隨便你，你爽就好」。

原PO感嘆，自己26日是事先請好的排假，根本沒想過27日颱風假，結果幹部就在那邊亂叫，「當我先知？」，最後他還是決定不去公司上班，若是未來被記曠職也會更新最新情況。

對此，許多網友紛紛回應，「你在那還好嗎？你都明著幹…好怕你小人一堆被衝康⋯」、「辛苦了⋯雖然跟颱風假無關，但那個語氣跟我老闆完全一模一樣，怎麼把員工當狗不符合規定還可以口氣這麼差」、「就直接蒐集證據打1999找勞工局申訴」。

勞動部表示，颱風來襲時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，事業單位若因營運性質仍需勞工工作，應照給當日工資、加給工資，提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。雇主倘若違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，可依法處以新臺幣2萬元至100萬元罰鍰。