麥當勞搭上出國熱潮推出日韓雙口味漢堡，包括「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

21世紀「韓式炸雞薯餅餐」，149元。（21世紀提供／朱世凱台北傳真）

肯德基「韓式雙醬無骨大口脆雞」，單點155元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王限時推出「脆洋蔥牛肉堡」、「小華堡」買一送一等多項促銷。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

必勝客8月8日前三個13吋大比薩只要888元，等同47折。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

韓劇風靡各地加上K-POP浪潮席捲，讓國人對韓式料理好感度更高，外部調查，台灣韓式餐廳店數近3年已成長3倍以上，韓式炸雞也成為3成人想吃速食時的首選，其鹹辣口感及沾醬豐富特色，讓速食店相繼推韓式新品；此外，父親節將至，觀察25到39歲的爸爸最愛含牛肉的餐點，讓業者也祭出相關優惠刺激買氣1成以上。

麥當勞新推出的「韓味雙牛魷魚堡」是品牌首次將魷魚海鮮排夾入漢堡中，以魷魚丁配上鱈魚漿裹粉後酥炸，搭配雙層純牛肉和韓國直送秘製黑醬與微辣泡菜醬，酸甜微辣相當道地，只販售至8月29日；另使用歡樂送輸入優惠碼BOGO，享指定點心包括冰炫風等買1送1。

21世紀同樣造福哈韓族，在暑期開賣「韓式甜辣炸雞」，進口韓國辣椒醬調製的甜辣醬汁，金黃脆口的炸雞瞬間添了微辣的異國風味，仔細品嘗可感受蘋果、西洋梨香氣，另推「韓炸雞腿堡」並有薯條、薯餅等多樣配餐，限時販售到9月19日。

肯德基即起至8月21日推「韓式雙醬無骨大口脆雞」，採手切去骨雞腿肉塊讓消費者更好入口，再淋秘製韓式甜辣醬和切達起司醬，一次帶出甜辣鹹香滋味。

也有業者瞄準父親節推爸爸最愛的牛肉餐點好康，漢堡王8月1日起63天內祭出多種促銷，包含肉香十足又帶有洋蔥辛辣感的「脆洋蔥牛肉堡」買一送一；必勝客則是8月8日前不分平假日3個大比薩只要888元，等同下殺約47折，15種口味包括壽喜雪花牛、鐵板雙牛都可選。