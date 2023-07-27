新北市一對老夫婦今(27)日早上因故發生爭吵，結果78歲的何姓丈夫竟持剪刀追砍73歲何李姓妻子，對方被砍的全身是傷，渾身是血的逃到馬路上後當場倒地，丈夫則拿著行兇的剪刀追出，面露凶光的站在路邊；淡水警方獲報後趕抵現場，先將奄奄一息的妻子緊急送醫後，當場依現行犯將丈夫逮捕，全案依依殺人未遂案移送法辦。

據悉，這對7旬老夫妻結婚近30年，兩人膝下無子，同住在淡水仁愛街附近，平時兩人相處偶爾拌嘴吵架，日前兩人才因故爭吵，結果今日早上又因幾百元發生口角，沒想到氣極的何夫竟隨手拿起桌上的利剪朝何李妻猛刺，造成對方頸部、左耳、鎖骨下方都有嚴重切割傷。

何李妻受創後，不顧渾身是血趕緊奪門逃出，最終疑似傷勢過重，倒在地上奄奄一息，而何夫原本持利剪追出，見妻子倒地愣住，在路邊怒目而視；淡水警方接獲鄰居聽通報，趕抵現場後先緊急將何李妻送醫，並當場依現行犯將何夫逮捕。

據了解，何李妻送醫急救後已恢復意識，但仍需留院進行手術，而何夫訊後依殺人未遂罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦；淡水警方指出，由於此案具有家庭暴力急迫危險，除通報新北市家防中心外，並由向法院聲請緊急保護令，目前已成功核發。

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