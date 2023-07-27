TVBS今(27日)公布2024年總統大選最新民調，民進黨參選人賴清德33%、民眾黨柯文哲32%、國民黨侯友宜25%，與上月相比，賴清德回居第一、上升3個百分點，柯文哲下降1個百分點，與賴清德不分上下，侯友宜雖仍居第三，但在723國民黨全代會後仍有微幅上漲2個百分點。不表態則從14%降至10%。

交叉分析顯示，柯文哲在 20-29 歲及 30-39 歲年輕選民中明顯領先賴、侯，40-49 歲仍以支持柯文哲的 40%最高，其次為賴清德的 35%，侯友宜 22%。而 60 歲以上有 39%支持賴清德，33%支持侯友宜，皆明顯高於柯文哲的 8%。

地區方面，賴清德在高屏澎地區回升兩成至45%，柯文哲減少一成多至23%、侯友宜略增至27%，北北基地區三人皆為三成左右不相上下，桃竹苗地區柯文哲以41%維持領先、中彰投地區柯也以32%排第一，賴清德30%、侯友宜25%，雲嘉南地區賴清德36%、柯文哲35%、侯友宜23%。

以政黨傾向方面，民進黨認同者維持八成支持賴清德；國民黨認同者七成支持侯友宜，略減3個百分點，仍有兩成以上支持柯文哲；民眾黨認同者支持柯文哲比例略減 4個百分點，但仍高達 86%；中立選民仍以支持柯文哲最多，但略減 3 個百分點至 31%， 賴清德則略增 3 個百分點至 23%，侯友宜維持兩成左右（20%）。

候選人喜好度方面，柯文哲減少4個百分點降至48%，但仍略高於賴清德（45%）及侯友宜（43%）。不喜好比例上，柯文哲為40%，較上月增加6個百分點。民進黨賴清德的喜好度為 45%，較上次的 47%略為減少兩個百分點，不喜歡比例則增加 5 個百分點至 43%，民眾對賴清德的看法分歧。而侯友宜的喜好度則為 43%，44%表示不喜歡，不喜歡較上次增加 6 個百分點。總體而言，3人差距不大。

根據六月TVBS所做民調，當時柯文哲支持度 33%，賴清德 30%，侯友宜 23%。而五月TVBS民調顯示，侯友宜支持度最高為 30%，賴清德 27%，柯文哲 23%。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 7 月 24 日至 26 日進行訪問，共接觸 1,935 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 317 位，拒訪率為 16.4%，最後成功訪問有效樣本 1,618 位（市話 806、 手機 812），在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話 後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計 加權處理。調查經費來源為 TVBS。