PiA與陳漢典甜蜜合照。（吳蓓雅工作室提供）

PiA與陳漢典甜蜜合照。（吳蓓雅工作室提供）

創作歌手吳蓓雅（PiA）的社群上，引起粉絲高關注討論「代號H」的神秘巨蟹男，原來就是陳漢典！大家沸沸揚揚地在2人甜蜜合照下留言，表達恭喜與祝福心意，PiA表示：「從那一刻開始到現在，典哥一直都是我心中的『最佳理想型』。既能表現幽默與認真又具備實力的特質果然很有大哥費洛蒙的魅力，很開心可以在新歌〈雨下起來〉的MV中和典哥一起飆演技，成為一對特務愛侶。」

這首歌是在疫情最嚴重時，透過直播方式和歌迷一起創作出來的，她從demo開始對這首歌的想像就非常希望能有一段輕快活潑的夏日雙人舞，排練前就得知陳漢典在大學時期是熱舞社的社長，讓即便也身為熱舞社一員，擁有舞蹈底子的PiA還是非常緊張，學習雙人交錯的舞蹈動作時，PiA的手總是一直戳到陳漢典的頭，幸好他總能馬上製造出輕鬆幽默的氣氛讓PiA放鬆去表現。

PiA說：「謝謝典哥完全給我滿滿的安全感跟專業度。很像回到大學時期跟學長一起練舞的青春感，真的非常開心！在拍攝日前兩人加約一起去練習，典哥居然比我提早到教室多作準備，也練到超時很久才結束，實在讓我覺得很敬業也很難忘。」此外，PiA今年準備了很多驚喜要送給粉絲們，預計9月3日在台北、10月14日於日本東京舉辦生日演唱會。