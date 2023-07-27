桌球選手江宏傑2016年與日本桌球選手福原愛結婚，不料婚姻只持續5年就結束，兩人離婚過程鬧得不愉快，引起兩岸三地網友關注，昨（26日）江宏傑突宣布要在日本召開記者會，今（27日）江宏傑與兩位律師現身，他聘請的日籍律師大淵愛子（大渕愛子）的身分也遭網友起底。

今江宏傑與台灣律師徐崧博和日本律師大淵愛子於下午兩點在日本東京召開記者會，過程中江宏傑數度忍不住落淚，大淵愛子在媒體前表現沉穩，獲外界好評，其實她大有來頭，祖父是名古屋檢察廳的首席檢察官，家中也有不少親戚從事法官與檢察官，可謂是法學世家，她33歲時就創辦了自己的律師事務所，主攻訴訟項目是離婚、遺囑、繼承、騷擾等等，業務範圍除了日本還有大陸，在業界很有知名度。

她曾和律師同事結婚，後來離婚後與日本男星金山一彥再婚，婚後金山一彥為照顧家庭引退，專心當起家庭主夫，會替妻子準備便當，成為一段佳話；大淵愛子除了專業能力，還擁有高知名度，她曾是綜藝節目《超人氣法律諮詢事務所》固定來賓，形象良好。記者會結束後網友們討論「注意到大淵愛子的法令紋」、「居然請到大淵愛子？」、「大淵愛子還是很漂亮呢」、「大淵愛子是名出色的律師，日本法院不能再坐視不管了」，也有人點出大淵愛子過去因不當收費被律師協會勒令停業1個月，認為大淵愛子也需要藉著江宏傑的官司讓口碑翻身。