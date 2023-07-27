曾在七期蛋黃區打造「T＆R廣場」、引進蔦屋書店的建商銳宇開發建設，這次選擇號稱「朝陽國家公園特區」的霧峰山區推出「THE MANOR」電梯別墅莊園，號稱能坐擁39萬坪綠海。(林欣儀攝)

受政府打房等因素衝擊，台中市今年上半年房屋移轉棟數較去年同期減少17％，29個行政區中僅3個行政區移轉棟數逆勢增加，專家認為與房價基期低有關、建設題材加持等有關，也有建商在不景氣的環境中逆向操作，鎖定霧峰朝陽特區別墅造鎮，更強調住戶能坐擁39萬坪綠地，開賣至今已吸引不少消費者青睞。

信義房屋中六區協理洪振祐指出，今年上半年台中市全市移轉棟數減少，多數行政區交易量都呈衰退情況，僅東區、南區及沙鹿區不減反增，移轉棟數較去年增加14至18％，另烏日區則較去年微幅增加2％，分析原因應為這些區域房價基期相較蛋黃區低，且近年來鐵路高架化、捷運及湖濱公園等建設多，吸引購屋族及建商。

在房市不佳的情況下，建商除選擇房價基期低的區域插旗，也有業者選擇逆向操作，曾在七期蛋黃區打造「T＆R廣場」、引進蔦屋書店的建商銳宇開發建設，一改過去在七期推案的作法，這次選擇號稱「朝陽國家公園特區」的霧峰山區推出「THE MANOR」電梯別墅莊園，基地面積達6000坪，更號稱能坐擁39萬坪綠地。

銳宇開發建設董事長李明潭表示，霧峰擁有豐富的文化、歷史與藝術特色，且參山國家風景區管理處已著手規畫將霧峰區9個里納入國家風景區範圍，對該區未來發展及增值帶來相當前景；這次前進朝陽亞大特區推案，規畫過去台中罕見的別墅群社區，是以莊園概念出發，相當難得，更可能是「台中絕版品」。

李明潭強調，因應台灣進入超高齡社會，且疫情後民眾更重視健康價值與居住環境，「THE MANOR」特別提供透天別墅社區少見的管家服務，配合專人清運垃圾、居家清潔、包裹代收送等，將豪宅大樓的服務引進莊園生活，推出後就吸引許多高資產族、退休族青睞。

業者指出，「THE MANOR」電梯別墅莊園共規畫有78戶，地坪為40至150坪，且每戶都有超大露台、大窗迎光通透，雖位於霧峰山區，但距離74號快速道路、國道3號僅10分鐘車程，且鄰近朝陽、亞大生活圈。