今年是韋禮安的豐收年，不僅擔任金曲獎主持人、年底舉辦個人演唱會，還接下氣泡飲、耳機等多家品牌的廣告代言。昨日日本國民腕表品牌CITIZEN加碼宣布邀請韋禮安擔任代言人，未來全台灣各大鐘表通路都將會掛上他的廣告人形立牌，問及今年代言與演唱會加總下來的營收，韋禮安笑說：「我也好期待看到今年的財務報表。」

CITIZEN釋出韋禮安代言的形象廣告，詮釋CITIZEN腕表的優雅與實用。（CITIZEN提供／陶福媛台北傳真）

韋禮安是學霸等級的天才型創作歌手，自2009年出道以來累積創作無數膾炙人口的歌曲，曲風橫跨抒情、搖滾、爵士及RB等多種風格，在兩岸三地都有知名度，昨日他出席CITIZEN記者會，身穿一襲藍色西裝，佩戴光動能GPS衛星對時腕表，完美詮釋CITIZEN優雅與實用兼具的品牌特色。

CITIZEN光動能GPS衛星對時「赤星款」CC4056-62W腕表，8萬6800元。（CITIZEN提供／陶福媛台北傳真）

CITIZEN光動能全球電波時計CB5885-85L腕表，亞洲限定款，3萬1800元。（CITIZEN提供／陶福媛台北傳真）

近幾年忙著全球巡迴演唱會、並在對岸發展的韋禮安，因為經常在各地飛來飛去，經常搞不清楚當地時區，因此佩戴一只CITIZEN光動能GPS衛星對時腕表就非常方便，只要一抵達當地，就可透過衛星換成當地時間，也可透過腕表得知台灣時間，想像愛妻與家人正在做些什麼，展現他浪漫疼老婆的一面。

全新釋出的CITIZEN形象廣告中，韋禮安佩戴主打款光動能GPS衛星對時CC4056-62W「赤星款」腕表，紅棕色表盤是一大亮點，輕盈的鈦金屬與實用的GPS衛星對時與兩地時間，更添氣場，廣告影片中台灣「用一千萬分鐘創作無數詞曲，用十五萬小時精進琴藝」，透露在韋禮安源源不絕的創作能量背後，其實是數萬小時的努力與累積。

CITIZEN同步發佈兩款新表，一是韋禮安佩戴的光動能GPS衛星對時「赤星款」CC4056-62W腕表，另一款則是光動能全球電波時計CB5885-85L腕表，詮釋夏日天空白晝與夜晚兩種樣貌。