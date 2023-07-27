「肝臟是沉默的器官」、「肝若不好，人生是黑白的」…，肝臟是人體過濾器，可濾出不良物質，有助體內排毒，但它是唯一沒有痛感神經的臟器，就算生病了也不會亮起警示紅燈，因此更需要注意肝臟的健康狀況，不過你夠了解自己的肝臟健康嗎？以下將分享4個關於肝臟冷知識，一起守護肝健康！

熬夜與飲食：熬夜或加班導致肝指數變高，主要是缺乏睡眠又吃宵夜或飲酒造成；短時間熬夜不會影響肝功能，因此熬夜爆肝是個謬誤的說法；肝功能紅字則是半夜飲食累積下來的長期結果。

體內最貼心的生產線：肝臟除了負責過濾壞的、儲存好的物質以外，它也是重要的生產線。負責日常產出體內必需物質，包含激素、消化酶、凝血用的蛋白質、鞏固骨骼健康的維生素 D等。

肝臟嗜糖：葡萄糖是保護肝臟的重要物質，如果人體長時間缺乏能量，肝功能就會受到影響；葡萄糖還可以合成一種叫肝糖原的物質，儲存在肝臟中，防止進入體內的毒素對肝細胞造成傷害。

脂肪肝：雖然葡萄糖與果糖皆屬於單醣，但立體結構並不一樣。當人體攝取果糖，肝臟會將其轉換為脂肪儲存於肝臟，這也是脂肪肝的成因之一。

想要消脂保肝嗎？你可以找回均衡且健康的飲食習慣，像是多多攝取橄欖油等好油，或是每週進行150分鐘的中強度運動，藉以提高肝功能，降低肝指數。