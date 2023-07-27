寶島歌王千金黃琦茵，日前以台語新人之姿發行個人首張創作專輯《干樂》。專輯用「陀螺」為名，暗喻人生就如陀螺般，需不斷調整方向和速度，找到適合自己的平衡點。

黃琦茵其實來頭不小，其父親是1963年時唱紅〈素蘭小姐要出嫁〉的寶島歌王黃三元，母親則是寶島歌星素蘭，兩者皆是藝壇前輩，因此她自幼便被音樂包圍，也深刻感受到一首歌曲可以帶來的影響有多深遠。先前黃琦茵面世的作品多為演奏音樂，會突然「轉性」發行台語創作專輯，據說是源於逝世歌王在夢中給她的一段鼓勵話語。

某晚夢境中，黃琦茵在練琴完一整天後準備就寢，看見已逝父親黃三元竟穿著一件發亮的白西裝，緩緩走向床邊與她談心，並向她表示自己在世時過分忙於演藝事業，很少回家與女兒相處，希望她能在熱愛的音樂領域持續創作。醒來黃琦茵便靈感湧現，埋首琴房創作，不出半日就完成她個人第一首台語創作歌曲〈彼時的美夢〉。黃琦茵說，「這彷彿是父親穿越時空，透過我向歌迷訴說自己其實一直都在。」

專輯中亦有黃琦茵致敬歌王父親之作，〈思念你啊〉以父親與文鶯對唱的〈阮無愛你〉為發想，將男女打情罵俏的情思延伸轉化為思念獨唱版，並邀請到金曲作詞人武雄、鋼琴詩人王俊傑參與製作，以Bossa Nova為基底訴說對於舊情人的思念。