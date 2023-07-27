雲林縣台西鄉地方信仰中心安西府，本月舉辦「聖誕祝壽文化祭典」系列活動，27日邀明華園演出，結果遇上中颱杜蘇芮來襲，廟方與明華園商議後，認為風雨不大，為不讓信眾失望，決定晚間7點如期演出，風雨無阻為張李莫千歲祝壽。

安西府供奉張李莫千歲，每年農曆6月10日前後舉辦祝壽祭典系列活動，本月23日至25日安排鳳凰盃歌唱比賽、26日星光閃耀群星晚會、27日明華園總團大型公演，26日杜蘇芮颱風逼近台灣，但台西地區並未出現風雨，群星晚會演出相當順利。

氣象局預測，27日雲林沿海可能出現豪大雨，原本考慮取消明華園公演，但經明華園與安西府研商後，決定如期舉行，一大早就開始搭戲台進行彩排，晚上7點準時開演。

安西府主委林清標表示，張李莫千歲開基老祖神威顯赫，一定會保佑公演順利舉行，明華園此次由孫翠鳳領軍演出《劉全進瓜》，信眾都非常期盼，為不讓信眾失望，決定如期演出。

明華園此次公演由「台塑企業暨王詹樣公益信托」贊助，台塑企業麥寮管理部主辦，管理部指出，為促進地方文化發展、結合在地宗教信仰，配合安西府一同慶祝張李莫千歲聖誕，歷年來的演出都大受民眾歡迎。

孫翠鳳也在臉書上發文，儘管杜蘇芮來勢洶洶，但明華園總團27日有一個不能不去的地方，那就是雲林台西五條港安西府盛大公演，這是3年前疫情爆發前台塑企業就邀約的演出，這幾天都跟主辦單位保持非常密切的聯絡，最後的結論還是希望能夠「如期演出」。