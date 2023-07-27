國民黨主席朱立倫在723全代會上喊要組成「執政大聯盟」，對此，他今直言，有關非綠大聯盟、在野大聯盟，他從年初到現在這半年多已經講了非常多次，「也跟侯市長討論過很多次」，在全代會前一天現場預演也都有談過，強調溝通沒有問題。

朱立倫表示，最重要就是除了團結國民黨，更重要是結合所有在野、非綠力量，過程中很辛苦但全力以赴，民眾都期待下架民進黨、政黨輪替，這就是國民黨的主軸，未來國民黨重返執政後，當然希望大家一起成為「執政大聯盟」，這是目標也是理想。

朱立倫指出，在全代會前一天預演時，相關議題大家都有談過，溝通沒有問題，大家隨時保持密切電話或見面，談論各項議題，最重要的議題是如何針對民進黨施政以及讓大家反感的議題，例如最近就連網紅批評民進黨總統參選人賴清德，就被「塔綠班」全面出征，這根本是獨裁。

朱立倫指出，非綠大聯盟或在野團結等這些議題，是大家共識過程中不斷堆疊，包含立法院黨團在議題上和在野合作，昨天他也跟總召曾銘宗提到，接下來許多議題要跟民眾黨共同合作，代表民意監督民進黨，未來一起團結努力。

朱立倫強調，另外則是幕僚溝通，對於立委選區不要讓的家造成親痛仇快，也不要造成讓民進黨開心的情況，一起努力這就是堆疊善意，最後水道渠成，藍白在野之間就是不斷努力，最後達成共同目標。