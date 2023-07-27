陸委會對有需要前往大陸的國人，提出幾點提醒與建議。（圖／陸委會提供）

陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會上披露，數日前，一名台籍大學老師應邀赴陸進行學術交流，卻在入境時遭到扣留、盤查達4小時。陸委會強烈要求陸方在這位學者出境時，不得再度對他無理扣留、盤查。陸委會也提醒，近期赴陸面臨風險升高，如非必要，建議暫時不要前往。

於今日例行記者會開放媒體提問前，詹志宏先主動說明，近期以來，國人赴陸從事各類交流，不斷發生遭遇到人身自由與安全受侵害，以及被對岸不友善對待的違常個案。

詹志宏接著指出，就在幾天前，我國大學老師應邀前往中國大陸進行兩岸智庫的學術交流，有位老師卻在入境時，遭到機場人員扣留、盤查達4小時之久，最後雖然放行入境，身心已受到極大的衝擊。

詹志宏說，這位老師的行李、手機、筆電等私人物品一度遭到查扣，手機、筆電是否被對方動手腳，也不得而知。陸委會強烈要求中共當局在這位學者完成學術交流，於出境時，不得再度對他無理扣留、盤查。

陸委會也再度要求大陸方面，對於應邀前往大陸進行交流的我方人士，必須立刻停止惡劣、無理的扣留行為，以禮相待，才能促進兩岸健康有序的交流。

詹志宏表示，鑒於近來已發生多起個案，顯示國人前往大陸從事學術、經濟、文化、宗教或探親訪友等交流活動，都曾遭遇陸方長時間的盤查、詢問，限制人身自由，也完全不向當事人說明理由。為降低國人赴大陸的風險，陸委會提醒國人，特別是前往大陸從事學術交流、宗教活動的國人，如非必要，建議暫時不要前往大陸。

陸委會也再度提醒，如果仍有必要前往大陸的國人，務必參考陸委會日前提出的「對有需要前往大陸國人幾點提醒與建議」，行前並在陸委會網站進行登錄作業，以降低個人的風險，並維護個人人身安全與自由。